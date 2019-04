Alaphilippe slaat toe in Baskenland, Schachmann blijft leider

Alaphilippe won afgelopen maand Milaan-Sanremo en Strade Bianche. Hij had dit jaar ook al succes in de Tirreno-Adriatico (twee ritzeges) en de rondes van San Juan en Colombia.

Alaphilippe was een dag eerder vierde geworden in de tijdrit over 11 kilometer door Zumarraga, gewonnen door Maximilian Schachmann. De Duitser van Bora-hansgrohe deed dinsdag ook weer mee om de ritwinst, maar eindigde als zesde. Schachmann heeft in het klassement nog 5 seconden voorsprong over op Alaphilippe. Kwiatkowski staat derde op 10 seconden.

De tweede rit door het Baskenland ging over bijna 150 kilometer, met in de laatste 50 kilometer de nodige gravelstroken. De Brit Adam Yates, een van de favorieten voor de eindzege, werd in de finale getroffen door een lekke band en raakte daardoor achterop. De renners van Mitchelton-Scott slaagden er niet in hun kopman terug te brengen naar de voorste groep. Yates, eerder dit jaar tweede in de Tirreno en in Catalonië, verloor ruim 1 minuut. Woensdag staat weer het nodige klimwerk op het programma voor de renners.