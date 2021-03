Alaphilippe: Van der Poel en Van Aert favorieten Strade Bianche

De wereldkampioen let zaterdag vooral op Van der Poel en Van Aert. ,,Mathieu heeft getoond dat hij in goede doen is en Wout rijdt dan misschien wel zijn eerste wedstrijd van het seizoen, hij zal ook in orde zijn. Hij was vorig jaar ook heel sterk. Ze zijn twee van de grote favorieten. Daar hoor ik misschien ook bij, maar ik ben zeker niet de enige renner waar naar gekeken zal worden.”

Alaphilippe won Strade Bianche in 2019. De Franse renner die in oktober de regenboogtrui veroverde, hielp afgelopen zaterdag, na eerst zelf ten aanval te zijn getrokken, ploeggenoot Davide Ballerini aan de zege in Omloop Het Nieuwsblad.

,,Ik voel me zeker goed, maar ik ben nog niet top”, zei Alaphilippe. ,,Ik heb nog niet dezelfde conditie als in 2019, toen ik een mooie reeks neerzette.” De Fransman won toen na Strade Bianche ook twee etappes in Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Het was zijn eerste deelname aan de Italiaanse koers die deels over onverharde wegen gaat. ,,Ik kende de wedstrijd niet, maar ik had er al vaak naar gekeken op tv en ik wilde die koers graag rijden en winnen. Het is geen monument, maar de wedstrijd zou die status wel verdienen.”