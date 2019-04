Alaphilippe wint elke eendagskoers, behalve als VDP start

De 26-jarige Alaphilippe begon uitstekend in de klassiekers, met overwinningen in Strade Bianche én Milaan-San Remo. Maar daar stond Mathieu van der Poel niet aan de start.



Want bij de eerste confrontatie tussen Alaphillipe en VDP ging de Nederlander er met de winst vandoor. In de Brabantse Pijl degradeerde Van der Poel de Fransman in een sprintje van een groep met favorieten, al moet worden gezegd dat Alaphilippe net terugkeerde na een val in de Ronde van het Baskenland.



Toen volgde de Amstel Gold Race. Alaphilippe leek op weg naar een gegarandeerde overwinning toen hij op twee kilometer van de streep leek te gaan sprinten met medevluchter Jakob Fuglsang. Maar wie was daar plotseling weer op vijfhonderd meter van de finish? Mathieu van der Poel! De Nederlands kampioen reed het laatste gat met Alaphilippe en Fuglsang dicht en sprintte oppermachtig naar de zege. Weer won Alaphilippe dus niet met Van der Poel aan de start van een eendagskoers.



In de Waalse Pijl kon Alaphilippe opgelucht adem halen: geen Van der Poel aan de start. En dus won Alaphilippe.