Albacete-speler krijgt tien hechtingen in geslachtsdeel

Albacete-verdediger Mariano Bittolo liep zaterdag in het duel met SD Huesca (0-0) een zeer pijnlijke blessure op. Hij kwam in een luchtduel in botsing met ploeggenoot Roman Zozulya. Bittolo kreeg zijn noppen in zijn geslachtsdeel. Hij werd geopereerd en moest tien hechtingen in zijn penis laten zetten.