Alejandro Valverde (41) pakt eindzege in Galicië, Jonas Vingegaard wint namens Jumbo-Visma

LIVE: GA Eagles met verwachte basis tegen Ajax op zoek naar eerste eredivisie­ze­ge sinds november

Go Ahead Eagles en Ajax treffen elkaar vanmiddag (vanaf 16.45 uur) voor de 64e keer in het betaalde voetbal. Deventer succes is met zeven zeges schaars, al werden deze wel allemaal behaald in de eigen Adelaarshorst.

15:35