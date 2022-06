Aleksandr Vlasov neemt leiding in Ronde van Zwitserland na vertrek Jumbo-Visma

Met video Als eerste geplaatst duo Katja Stam en Raïsa Schoon al uitgescha­keld op WK beachvol­ley­bal

De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld op het WK in Rome. Stam en Schoon, de aanvoerders van de wereldranglijst, verloren in de achtste finales van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar. In de Italiaanse hoofdstad werd het 2-0 voor het Australische duo.

15:35