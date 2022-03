Alexander Albon: ‘Titel van Max voelde voor mij ook als een beloning’

Door Arjan Schouten



,,Oh my Lord, Max!!! Oh my God!!! You are the world champion!!! You are the world champion, yes!!! YEEESSSS!!!’’



Heel de wereld dacht dat dit de stem van Alexander Albon was, meteen na de finish in Abu Dhabi op de boordradio van de nieuwe wereldkampioen. De coureur die in 2020 nog helemaal kleurenblind gereden werd, toen hij nog Max Verstappens teamgenoot was. Maar nee, Albon was het niet, vertelde hij bij de testdagen in Barcelona. Er was niet eens direct radiocontact met de Nederlander, die hij pas later op de avond sprak. Maar het had wel zijn stem kúnnen zijn, want de blijdschap was bij hem minstens zo groot. ,,Ik was net zo blij als iedereen binnen het team.’’