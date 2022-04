Alexander Kristoff wint bijzondere editie Scheldeprijs, Danny van Poppel tweede

Alexander Kristoff heeft een bijzondere editie van de Scheldeprijs gewonnen. De Noorse renner van het Belgische Intermarché–Wanty–Gobert reed weg uit een grote kopgroep en kwam na 198 kilometer in Schoten solo over de streep.

Het was voor het eerst in zeventien jaar tijd dat de Scheldeprijs niet in een massasprint eindigde. In 2005 was het de Nederlander Thorwald Veneberg die won na een lange vlucht met de Litouwer Tomas Vaitkus.

Op een kleine halve minuut van Kristoff won Danny van Poppel de sprint van de achtervolgende groep. Met Casper van Uden eindigde er ook een Nederlander op de vierde plaats. Fabio Jakobsen, die zijn zinnen had gezet op een derde eindzege, zat in het peloton en speelde daarmee geen rol van betekenis.

Het is de tweede keer dat Kristoff de Scheldeprijs wint. De Noor deed dat ook in 2015, toen wel in een massasprint.

Alexander Kristoff reed weg uit een grote kopgroep. © photo: Cor Vos

Lorena Wiebes

De tweede vrouweneditie werd eerder vanmiddag gewonnen door Lorena Wiebes. De 23-jarige Nederlandse was na 138 kilometer de snelste in de sprint. De renster van Team DSM sprintte vorig jaar in de eerste editie ook al naar de winst in het Belgische Schoten.

Wiebes was duidelijk sneller dan de rest van het peloton. Ze finishte redelijk ruim voor de Italiaansen Chiara Consonni en Rachele Barbieri, die tweede en derde werden. Charlotte Kool, teamgenote van Wiebes bij DSM, eindigde als tiende.

Kool hielp Wiebes in de sprint. ,,Ik raakte even het wiel kwijt van Charlotte, maar pikte toch weer aan. Ik kon eroverheen komen en zo de winst binnenhalen”, aldus Wiebes. ,,Als team hebben we de wedstrijd van begin tot eind gecontroleerd.” Ook een valpartij op een paar kilometer van de finish wist haar ploeg te ontwijken.

Fabio Jakobsen wint de Scheldeprijs in 2019. © BELGA