Alfa Romeo keert terug in Formule 1 als partner bij Sauber

Het betreft een technische, strategische en commerciële samenwerking, aldus Sauber. Eerder maakte Red Bull bekend om met het bekende automerk Aston Martin in zee te gaan en vanaf 2018 deel te nemen aan de autosport als Aston Martin Red Bull Racing.



Alfa Romeo was van 1950 tot en met 1988 actief in de Formule 1 als constructeur en motorleverancier. Het team won zelfs de allereerste officiële Formule 1-race in de historie. Juan Manuel Fangio, één van de grootste coureurs aller tijden, won zijn eerste wereldtitel in een Alfa Romeo.



Voor de komende jaren zullen de Italianen nog geen motor leveren aan Sauber, maar mogelijk verandert dat in 2021, als de nieuwe motorregels ingaan. Met de komst van Alfa Romeo wordt de band tussen Ferrari en Sauber ook versterkt. De verwachting is dat Ferrari-protegé Charles Leclerc, volgend jaar plaatsneemt bij Sauber, terwijl ook Antonio Giovinazzi een plekje wordt toegedicht.