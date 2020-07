Alle focus op Hamilton en Verstappen: de koning versus de kroonprins

Door Arjan Schouten



Het is historie versus hoop. Heerschappij en bewezen perfectie versus het verlangen naar iets nieuws. De koning versus de kroonprins. Hét verhaal van 2020: Lewis Hamilton versus Max Verstappen. Twintig coureurs telt de koningsklasse van de autosport, maar achttien van hen vertoeven toch wel een beetje in de schaduw. Vraag het aan de experts, de bookmakers, de fans, de hoofdrolspelers zelf. Twee giganten gaan nog meer dan de laatste seizoenen de dienst uitmaken. Wordt het de 35-jarige Brit uit Stevenage, die zich met een zevende wereldtitel naast recordhouder Michael Schumacher plaatst? Of benut de nog altijd pas 22-jarige Verstappen zijn laatste mogelijkheid om zich te kronen tot jongste wereldkampioen ooit?



Natuurlijk, er rijden ook twee Ferrari’s mee. Maar de Italianen verwachten er al helemaal niets van, nog voor de eerste race verreden is. En ja, McLaren en Racing Point kunnen best eens verrassen, wat leuk is voor in de kantlijn. Maar alle focus ligt toch echt op Hamilton en Verstappen. De complete racewereld is het er wel over eens dat de Nederlander de enige is die de recordjacht van de Brit kan stoppen. Ook Hamilton zelf, zo bekende hij in Oostenrijk. Red Bull Racing noemde hij er zijn ‘belangrijkste concurrent’. ,,We weten allemaal hoe goed Max is, dat hij nog elk jaar beter en beter wordt. Dat wordt een pittige tegenstander.’’