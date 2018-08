Alle hoop gevestigd op Ajax en PSV

Ondanks de matige optredens van Feyenoord, Vitesse en AZ, doet Nederland (1.300) het op de UEFA-coëfficiëntenlijst van deze jaargang iets beter dan Oostenrijk (1.200), dat nu nog de gewilde elfde plek in bezit heeft. De nummer 11 op de lijst vaardigt de landskampioen af voor de Champions League, mits de Champions League-winnaar van het seizoen ervoor zich via de competitie rechtstreeks heeft geplaatst. De eerste tien landen op de lijst zijn zeker van deelname met één of meerdere clubs.



Oostenrijk heeft met Red Bull Salzburg (CL-playoff) en Rapid Wien (EL-playoff) ook nog twee ijzers in het vuur, maar Nederland heeft als voordeel dat Ajax en PSV nog in de race zijn om een Champions League-ticket én ook bij verlies zeker zijn van deelname aan de Europa League. Voor de Oostenrijkers is dat alleen het geval voor Salzburg.



Intussen moet Nederland ook achterom kijken. Denemarken (3.500 punten) is de Nederlandse clubs in de voorlopige tussenstand al voorbij. Het land heeft met FC Kopenhagen, FC Midtjylland en Brøndby IF bovendien nog drie troeven over in de Europa League-voorronde, maar is al uitgeschakeld voor Champions League-voetbal, waar meer punten voor de coëfficiëntenlijst te verdienen zijn. Ook de nummers 14 en 15, Griekenland (1.600) en Kroatië (2.125), doen het beter.



Het is voor het Nederlands voetbal te hopen dat PSV en Ajax de komende weken afrekenen met BATE Borisov en Dinamo Kiev. Omdat na dit seizoen de - zeker in vergelijking met concurrerende landen - succesvolle jaargang 2013/2014 wegvalt, is Europees succes van de Nederlandse nummers 1 en 2 van groot belang.