'Alle kans op podium? Dat denk ik wel, ja’

Dat kwalificatiegat met Mercedes daar zal hij zijn tanden dit seizoen nog wel vaker op stuk bijten. Dat neemt echter niet weg dat hij met een positief gevoel naar zijn hotel reed na de eerste kwalificatie van 2018. ,,Ik had sowieso al nooit verwacht dat we Mercedes zouden verslaan in kwalificatie, maar we staan er zelf gewoon goed op. Terwijl dit niet eens het ideale circuit voor ons is. De beste circuits voor ons zijn die met de minste rechte stukken.‘’



Desalniettemin dicht hij zichzelf, startend op de supersoft, kansen toe, morgen in de race op het 5,3 kilometer lange powercircuit in Melbourne. ,,Ferrari? Mercedes? Ik richt me op iedereen, op alles wat een beetje gas geeft.''



Heeft hij, startend vanaf P4, alle kans op het podium? ,,Dat denk ik wel, ja. Maar het is even afwachten hoe m’n start is, hoe de strategie uitpakt. Je kunt allemaal dingen plannen, maar als er in de eerste bocht wat gebeurt, gooi je alles weer de prullenbak in.‘’