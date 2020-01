Alle kwartfinales Roland Garros op overdekt centrecourt

trainerscarrousel Bert van Hunenstijn uit Ermelo nieuwe trainer HHC Hardenberg

20:45 Bert van Hunenstijn is aankomend seizoen hoofdtrainer van HHC Hardenberg, de huidige koploper in de tweede divisie. De 51-jarige Ermeloër is daarmee de opvolger van Gert Jan Karsten, die na deze jaargang verkast naar Urk. Van Hunenstijn is op dit moment interim-trainer bij tweedeklasser FC Horst.