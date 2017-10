Alle ogen op Hamilton in Austin

Verstappen had gisteren niet helemaal zijn dag. In de derde vrije training klaagde hij over een gebrek aan grip. In de kwalificatie was zijn laatste ultieme rondje naar eigen zeggen ‘ruk’. ,,Twee kostbare fouten die veel tijd kostten. Het verbaasde me dat ik nog binnen een paar tienden van plek 3 zat.” Verstappen baalde. ,,Dit was één van mijn slechtste kwalificaties van het haar. Aan de andere kant moet ik het niet groter maken dan het is. In de racerij kan nooit alles perfect gaan, zeker niet op zaterdag. En ik had evengoed achteraan moeten starten.”



Door een motorwissel kreeg Verstappen een gridstraf. Omdat ook debutant Brandon Hartley en Nico Hulkenberg een penalty werd opgelegd, betekent dat plek 18 voor Verstappen vanavond. Er zijn echter lichtpuntjes. Eén: op het Circuit of the Americas zijn er, relatief gezien, meer inhaalmogelijkheden. Twee: Verstappen speelde in de kwalificatie met zijn bandenkeuze in op zijn aanstaande straf. Hij kan in de race van start op supersoftbanden, die normaal gesproken langer mee gaan dan de snellere ultrasofts. Mogelijk kan hij zich daarmee een pitstop besparen. ,,Terug rijden naar plek 6, dat is een reëel doel. Voor een podiumplaats moet er veel gebeuren.”