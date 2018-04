Alle ogen zijn gericht op 'Mo' Salah

Salah werd zondag uitgeroepen tot beste speler van de Premier League, maar speelt met zijn Nederlandse ploeggenoten Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum dinsdag de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Dat is ook nog eens tegen de club waar hij de afgelopen twee jaar voor uitkwam. ,,Die prijs is hopelijk een oppepper voor hem", keek Liverpool-coach Jürgen Klopp vooruit. ,,Voor hem is deze wedstrijd bijzonder, omdat hij veel meer van de tegenstander weet."



Salah liet eerder al weten dat hij uitkeek naar de ontmoeting met zijn oude ploeggenoten, onder wie Kevin Strootman. Volgens Klopp zal hij er snel in de wedstrijd achter komen dat de verdedigers van Roma nu niet meer zijn teamgenoten zijn. ,,En dan zal hij op sportieve manier terugslaan."



Liverpool nam Salah in de zomer over voor 42 miljoen euro. In de Engeland scoorde hij dit seizoen 31 keer en in de Champions League was hij ook al acht keer trefzeker. ,,We moeten Roma bedanken omdat hij zich daar zo goed heeft ontwikkeld", zei Klopp.



Voor beide clubs is het bereiken van de laatste vier in de Champions League geen jaarlijkse routine. Klopp wil echter niet meer spreken van underdogs. ,,De meeste mensen hadden hier een halve finale tussen Manchester City en FC Barcelona verwacht. Ik had niet verwacht dat Roma Barcelona zou uitschakelen, maar wij hebben iets vergelijkbaars tegen City gedaan."