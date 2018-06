Alle schaatswk's voortaan gecombineerd in één wk

Thiem soepel naar Roland Gar­ros-finale

15:23 De Dominic Thiem (24) heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Oostenrijker was in de in halve finale in drie sets te sterk voor de Italiaan Marco Cecchinato. In finale treft Thiem de winnaar van het Spaanse onderonsje tussen Martin Del Portro en Rafael Nadal.