Alleen Ferrari's sneller dan Verstappen in laatste training

Waar de vrije trainingen in Bakoe gisteren werden ontregeld door crashes, deden de coureurs het in de laatste trainingssessie wat rustiger aan. Ook slaagden ze er ditmaal beter in hun wagens op de baan te houden. Met name Leclerc had er zin in. Hij was de snelste in 1.41.604, op een kleine twee tienden van teamgenoot Vettel.



Verstappen kwam op zijn beurt tot 1.42.852, weer twee tienden sneller dan Bottas. Verstappen eindigde dit jaar één keer als derde en twee keer als vierde. Hij heeft voor de vierde GP een vernieuwde motor van Honda in zijn auto en die zou hem iets meer vermogen moeten geven. De derde vrije training gaf wat dat betreft een gemengd beeld: wel sneller dan Mercedes, maar nog niet opgewassen tegen de Ferrari’s. De Limburger toonde zich gisteren na de eerste trainingsdag tevreden over de balans van de auto.



Ook George Russell, Daniil Kvyat en Lance Stroll lieten zich weer zien na de crashes van gisteren. Van die mannen maakte vooral Kvyat indruk. Hij zette zijn Toro Rosso neer op P6 en gaat met vertrouwen de kwalificatie van later vanmiddag in.