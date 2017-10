Alleen Hamilton sneller dan Verstappen bij tweede vrije training

Verstappen liet 1.35,065 als snelste ronde in Austin noteren, de Britse WK-leider Hamilton was in zijn Mercedes bijna 0,4 seconde sneller: 1.34,668.Verstappen legde in de tweede oefensessie 30 ronden af.



Hamilton reed er 26. Sebastian Vettel kwam tijdens de tweede vrije training slechts tot negen rondjes. De Duitser liet nog wel in zijn Ferrari de derde rondetijd noteren: 1.35,192.Verstappen klokte tijdens de eerste training de vierde tijd. Ook in die sessie was Hamilton het beste op dreef.



Vlak voor het begin van de eerste vrije oefensessie maakte Red Bull bekend dat de Nederlander de komende drie jaar voor de Oostenrijkse renstal blijft rijden. Verstappen tekende tot en met 2020 bij.



Hamilton kan zondag vroegtijdig zijn vierde wereldtitel veroveren. Zijn voorsprong op Vettel bedraagt 59 punten, met nog vier races te gaan.