Alleen Leclerc sneller dan Verstappen in laatste training

Het was op Hockenheim een nog rustigere sessie dan de twee van gisteren. Alle coureurs slaagden erin hun wagens uit de grindbak te houden en werkten hun rondes af. Daarin viel op dat Mercedes nog niet de gewenste snelheid kon vinden. Valtteri Bottas deed het nog redelijk met P4 op een halve seconde van Leclerc, maar wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zesde tijd. Hij moest zelfs Haas-coureur Kevin Magnussen voor zich dulden. Normaliter kan Mercedes in de kwalificatie de ‘party mode’ aanzetten, maar is dit genoeg om bijna zes tienden goed te maken?



Daar zal Verstappen in ieder geval niet op hopen. Bij zijn twee eerdere deelnames kwam de Nederlander in de kwalificatie steeds tot de vierde tijd. Of hij vandaag een aanval kan doen op de voorste startrij zal vanmiddag moeten blijken, als het er vanaf 15.00 uur echt om gaat in Duitsland.