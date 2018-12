Alleen Takagi sneller dan Wüst op 1500 meter

Pavel Koelizjnikov heeft in Polen een zeldzame hattrick behaald. De Russische topsprinter, die na een paar mindere jaren weer helemaal terug lijkt, schreef ook de tweede 500 meter op zijn naam. Hij zegevierde in een baanrecord: 34,67 seconden. De Japanner Tatsuya Shinhama eindigde als tweede (34,87) en zijn landgenoot Yuma Murakami pakte brons in 34,95.



Koelizjnikov won gisteren in Polen ook al de eerste manche op de 500 meter en zegevierde daarna tevens op de 1000 meter. In het wereldbekerklassement van de 500 meter steeg hij van de derde naar de tweede plek, nog wel met 24 punten minder dan Shinhama.



Kai Verbij moest genoegen nemen met de tiende tijd (35,37). Hij eindigde gisteren nog als vijfde (35,24). Michel Mulder belandde met 35,60 op de zeventiende plek. Dai Dai Ntab ging bij het uitkomen van de laatste binnenbocht onderuit doordat hij met zijn schaats op een blokje belandde. De Nederlandse kampioen op de 500 meter is bezig aan een nogal ongelukkig seizoen, mede door een aantal ‘startproblemen’.