Alleen Van Riessen verder op keirin

Herlings zegeviert in eerste manche Britse GP

15:19 Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn klasse meteen getoond in de eerste manche van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de openingsrace van het seizoen. De wereldkampioen in de koningsklasse MXGP van 2018 won met overmacht op het circuit in Matterley Basin.