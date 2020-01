Allemaal in dienst van Vreugdenhil

Door Ralph Blijlevens



Als iemand faliekant tegen de opwarming van de aarde is, dan is dat wel Frank Vreugdenhil. De 35-jarige marathonschaatser uit het Drentse Eldersloo kan het beste uit de voeten op natuurijs. Een echte Elfstedentocht blijft sinds 1997 uit, maar gelukkig voor hem is er de jaarlijkse alternatieve versie op de Oostenrijkse Weissensee. Op het bevroren bergmeer herhaalde Vreugdenhil, ditmaal onder milde weersomstandigheden, zijn kunstje van vorig jaar. Hij won opnieuw de enige wedstrijd over 200 kilometer. Na zijn zege in 2019 was de kleine man van topformatie AB Vakwerk al een ‘meneertje’ in het peloton, maar na zijn huzarenstukje van gisteren geldt hij als Grote Meneer.