Alles over de strijd tussen blikvangers Salah en Ronaldo

1. In Engeland hebben ze de uitdrukking 'early doors'. In België heet het 'de studieronde'. En wij zeggen gewoon 'de openingsfase' van een wedstrijd. In finales staan die eerste minuten meestal in het teken van aftasten en risicoloos het balletje rondspelen. Maar niet de finale morgenavond in Kiev. Het kan haast niet anders of bij Liverpool blazen ze alle energie meteen vanaf de aftrap met orkaankracht uit hun lijf. Een overrompelende start, Real dat direct wordt afgejaagd, het is de stijl van dit Liverpool en van manager Jürgen Klopp.



Al sinds de laatste competitiewedstrijd is Klopp bezig geweest de boog gespannen te houden, vertellen zijn spelers. Nu al benieuwd naar de eerste keer dat Cristiano Ronaldo rond de middenlijn wordt aangespeeld. Grote kans dat er meteen drie man op zijn nek springen. Omgekeerd maakt ook nieuwsgierig: hoe bespeelt Real Mohamed Salah? En hoe het aanvalstrio als geheel bij de Engelsen? In de return van de halve finale tegen AS Roma maakte Sadio Mané een recorddoelpunt. Het trio Salah-Firmino-Mané staat op 29 treffers voor Liverpool in dit Europese seizoen. In de historie van de Champions League was er nooit een productievere voorhoede. ,,Wie wij ook tegenkomen, elke defensie heeft tegen ons een groot probleem op te lossen'', zegt Klopp. Al ziet Ronald Koeman morgen juist ook een belangrijk nadeel voor Liverpool in hoe de ploeg het liefst aanvalt.