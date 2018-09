Alonso hint op overstap en gaat IndyCar testen

De 37-jarige Spanjaard wil na Grahim Hill de tweede coureur worden die de Grote Prijs van Monaco, de 24 Uur van Le Mans én de Indy 500 heeft gewonnen. Twee van die drie iconische races heeft de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 al op zijn erelijst staan, alleen winst op de 'Oval' in Indianapolis ontbreekt nog. Vorig jaar debuteerde Alonso in de Indy 500. Hij lag zelfs een tijdje aan de leiding, maar viel door een motorprobleem uit.



Alonso stapt volgende week op een circuit in Alabama in een IndyCar-bolide van Michael Andretti. ,,Dat zou ik vorig jaar eigenlijk al doen, maar toen had ik geen tijd. Nu is die kans er wel'', zei Alonso. ,,Maar het is zeker niet zo dat deze dag bepalend is voor mijn keuze voor volgend jaar.''