Alonso overweegt 24 uur van Daytona

Afgelopen zomer sloeg de tweevoudig wereldkampioen de Grote Prijs van Monaco over om mee te doen aan de Indy 500 op de beroemde 'Oval' van Indianapolis. ,,De Indy 500 valt in 2018 opnieuw samen met de Grand Prix van Monaco, maar ik kan met zekerheid zeggen dat ik niet de Indy rij'', aldus Alonso in een interview op de website van de Formule 1.



De 24 uur van Le Mans bijt komende zomer op de kalender niet met een race in de Formule 1 en Alonso praat nog met de teamleiding over een mogelijke deelname aan de beroemde langeafstandsrace. Ook sprak hij wederom zijn droomwens uit ooit de 'Triple Crown' in de autosport te veroveren: dat zijn de wereldtitel in de Formule 1, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. De Brit Graham Hill is de enige coureur die dat ooit heeft gepresteerd.