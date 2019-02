Alonso testrijder en ambassadeur McLaren

Koningin van de baan, Kirsten Wild, wil nog wel wat langer in de regenboog­trui fietsen

11:45 Vanaf woensdag start het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow en is het alweer een jaar geleden dat Kirsten Wild iedereen op een hoop reed tijdens het WK in Apeldoorn. De Zwolse renster wil nog wel een tijd doorrijden in de regenboogtrui. ,,Maar zo mooi als in Apeldoorn wordt het niet meer.’’ Zeven vragen aan de Koningin van het baanwielrennen.