Alonso vertrekt na 17 jaar uit de Formule 1

,,Het is tijd voor mij om verder te gaan", vertelt Alonso. ,,Ik heb van elke minuut genoten in al die jaren en ik kan iedereen niet genoeg bedanken. Ik moet nog zien wat de toekomst brengt, maar er komen spannende uitdagingen aan."



Het is nog niet bekend wat Alonso gaat doen, maar de verwachting is dat de Spanjaard in 2019 gaat mee doen aan de Amerikaanse Indycar series. In de Indycar zou Alonso op jacht gaan naar de befaamde Triple Crown: het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy500. Alonso won dit jaar in Le Mans en in 2006 en 2007 werd hij al eerste in de Grand Prix van Monaco waardoor alleen de Indianapolis 500 ontbreekt. De 37-jarige Spanjaard reed vorig jaar al voor Andretti Autosport in de Indy500. Tijdens de race reed hij 27 rondes aan de leiding, maar na 179 van de 200 rondes begaf zijn Honda-motor het. Graham Hill is de enige coureur die ooit de drie meest prestigieuze autosportwedstrijden wist te winnen.



Ook kan Alonso zijn inbreng in het langeafstandsracen vergroten. Zo won hij dit jaar de 6 uur van Spa en de 24 uur van Le Mans. Aanstaand weekend doet hij mee aan de 6 uur van Silverstone.