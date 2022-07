Alonso vestigt record in Formule 1 en zit op kwart van afstand naar de maan

De Formule 1 bracht het weetje naar buiten via Twitter en berekende dat de tweevoudig wereldkampioen inmiddels 2,3 keer om de aardbol heeft gereden en ongeveer op een kwart zit van de afstand naar de maan.



De inmiddels gestopte Fin Kimi Räikkonen is in meer Grands Prix gestart dan Alonso (353), maar hij is in aantal gereden kilometers nu overtroefd door de Spanjaard, die nog niet van plan is zijn carrière in de koningsklasse te beëindigen.



Alonso finishte zondag als vijfde in de race op circuit Silverstone. De race werd gewonnen door Carlos Sainz, terwijl Max Verstappen op de zevende plek bleef steken.