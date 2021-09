AlphaTauri gaat in 2022 door met zelfde rijdersduo: ‘Stabiliteit is cruciaal’

Gasly en Tsunoda hebben vooralsnog 84 punten bij elkaar gereden, waarmee AlphaTauri op de vijfde plaats staat in het WK voor constructeurs. ,,Consistentie en stabiliteit zijn cruciaal op weg naar het nieuwe tijdperk van de F1, met de introductie van de 2022-regels”, meldt AlphaTauri op de website. ,,Het team is van mening dat het huidige duo in staat zal zijn om ook in de toekomst goede resultaten te behalen, aangezien het al goed heeft samengewerkt in 2021.”

De Fransman eindigde dit jaar op het podium in Azerbeidzjan (derde) en staat met 66 punten op de achtste plek in het individuele WK-klassement. Gasly, die AlphaTauri vorig jaar op Monza de eerste zege in de Formule 1 bezorgde, kwam zondag als vierde over de finish bij de Dutch GP. Tsunoda viel uit op Zandvoort. De Japanse rookie, overgekomen uit de Formule 2, heeft vooralsnog 18 punten bij elkaar gereden. Zijn beste prestatie was de zesde plaats in Hongarije.

,,Het is fijn om al vroeg in het seizoen ons rijdersduo voor volgend jaar te hebben vastgelegd, zodat we ons nu kunnen focussen op de rest van dit seizoen, waarin we een zwaar gevecht voeren in het middenveld”, zegt teambaas Franz Tost. Komend weekeinde is de Grote Prijs van Italië op Monza, waar Gasly vorig jaar won.

