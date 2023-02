AlphaTauri onthult Formule 1-bolide van Nyck de Vries, met nieuwe rode tinten

AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, beleefde een teleurstellend 2022 en eindigde in het constructeurskampioenschap als voorlaatste. Alleen Williams deed het nog slechter. Waar Pierre Gasly in 2020 nog voor een daverende verrassing zorgde door in Italië zijn eerste grand prix te winnen, bleven de grote successen in de laatste twee jaar uit. Ook Tsunoda kon geen potten breken.



Met de komst van De Vries hoopt AlphaTauri weer een stapje in de goede richting te zetten en terug te keren in de middenmoot. Met de AT04, die tijdens de New York Fashion Week werd gepresenteerd, moet dat gaan gebeuren. Waar Red Bull de nieuwe auto lanceerde om een samenwerking met Ford aan te kondigen, koos AlphaTauri New York juist uit om een nieuwe kledingcollectie te lanceren. In veel opzichten lijkt de AT04 op de bolide van vorig jaar, al is er nu de kleur rood toegevoegd door de nieuwe sponsor Orlen.