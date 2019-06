Als 14de geplaatste Coric zegt af voor Wimbledon

LIVE | Oranjelegi­oen gaat in snikheet Valencien­nes los na winst leeuwinnen

17:10 In de Franse plaats Valenciennes viert het oranjelegioen een dampende feest nadat de leeuwinnen vanmiddag in een zinderende kwartfinale rivaal Italië versloegen. Onder de brandende zon en in een uitgelaten sfeer zijn de doelpunten van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt en de groeiende kansen voor een WK-overwinning middelpunt van mening gesprek. Volg de euforie na afloop in ons liveblog.