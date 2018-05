Als broekie weg, waar begint Kluivert aan?

Video Kersverse wereldkam­pi­oen snooker doet persconfe­ren­tie naakt

7 mei Mark Williams heeft vanavond voor de derde keer (na 2000 en 2003) in zijn loopbaan de wereldtitel snooker gewonnen. Vijftien jaar na zijn laatste mondiale kroon was 'The Welsh Potting Machine' in de finale in het Crucible Theatre van Sheffield te sterk voor Schot John Higgins: 18-16.