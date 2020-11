‘Als Froome weer op niveau komt, kan hij nog steeds meedoen om de prijzen’

Door Daan Hakkenberg en Daniël Dwarswaard



Oh ironie. Daar staat Chris Froome voor de start van de laatste etappe van de Vuelta met een ietwat lullige trofee in zijn handen. Dat de Brit de Vuelta van 2011 alsnog heeft gewonnen, was al even bekend nadat de resultaten van de Spanjaard Juan José Cobo (toen de winnaar) vanwege verdachte bloedwaarden zijn geschrapt. De erkenning had Froome alleen nog niet gehad, tot vorige week dus. Dankbaar en netjes neemt hij zondag de felicitaties in ontvangst. Zoals hij zich altijd uiterst correct en netjes opstelt.