‘Als het straks nat is, heb ik een kans’

Startend vanaf de derde plaats achter Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen jaagt Max Verstappen straks op het circuit van Sepang op zijn tweede podiumplaats van 2017. In China werd hij begin april al derde in de regen, daarna kende hij vooral bijzonder veel pech. In Maleisië is hij vooralsnog bezig aan een vrij vlekkeloos weekend, maar dat zegt de Limburger helemaal niks meer na alle ellende hij al voor zijn kiezen kreeg. ,,Die kwalificatie ging al vaker goed, geef me nu maar eens een goede zondag’‘, zo luidt zijn wens voor de laatste GP van Maleisië. Met Sebastian Vettel startend helemaal van achteraan het veld staan er nu maar één Mercedes (Hamilton) en één Ferrari (Räikkönen) voor zijn neus. ,,Ik denk dat ik net wat langzaam ben om ze meteen aan te vallen, maar ga er wel bij in de buurt blijven. Dus als er ook maar iets gebeurt, dan weet je het maar nooit. En dan moet het gewoon effe meezitten."