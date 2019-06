‘Als het zo blijft gaan, ga ik de Dauphiné finishen’

Door Lisette van der Geest



Opgelucht? Nee. Tom Dumoulin zit na afloop van de eerste etappe van Critérium du Dauphiné niet plots zonder zorgen. Zijn 41ste plaats in de eindrankschikking doet hem niets, niet negatief en niet positief. Het gaat om zijn lijf. De bult op zijn linkerknie is na afloop iets dikker dan voor de start. ,,Maar”, zegt hij, ,,Als het elke dag zo zal gaan, ga ik de Dauphiné gewoon finishen. Ik ben benieuwd.”



Bij Dumoulin draait tegenwoordig alles om zijn knie. Voor de koers, na de koers, tijdens de koers. ,,Dat nadenken zet ik niet zomaar uit van vandaag op morgen.” Zijn knie is het eerste waar hij over begint als hij kort na de finish de teambus uitstapt. ,,Je ziet wel dat -ie reageert.” De twijfels blijven. Dat wist hij op voorhand. Nerveus over etappe één van Aurillac naar Jussac was hij niet. ,,Maar ik ben wel een beetje gespannen over hoe het zal voelen na drie, vier à vijf dagen”, zei hij eerder vandaag.