‘Als je niet de snelste bent, moet je punten verzamelen’

Gestart van plaats vijf, snoepte hij Charles Leclerc een positie af. Mercedes was veel te rap, maar Ferrari werd door Red Bull onder druk gezet met een twee stop-strategie. De Italianen reageerden steeds met Sebastian Vettel en zo was Leclerc het haasje. ,,Ik had vooraf helemaal nooit verwacht dat ik hier met Mercedes zou vechten. We zaten hier met Ferrari in het gevecht’’, aldus Verstappen, die één keer in een directe confrontatie kwam met Vettel op de harde banden. In de haarspeldbocht vlak voor start-finish leek Verstappen even binnendoor te schieten, maar bij het uitkomen van de bocht kruiste Vettel weer over hem heen. Een close gevecht, maar ook een fair gevecht, zo meenden de Duitser en de Nederlander. Verstappen: ,,Dat gevecht was oké. Ik probeerde hem eruit te remmen, de banden waren nog koud. Bij de exit maakte hij het nog vrij close, maar ik had precies hetzelfde gedaan. Het was goed zo. Hij had me sowieso wel weer ingehaald, hoor. Ik was gewoon niet snel genoeg.”