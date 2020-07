‘Als upgrades Ferrari nu verschil maken, hebben ze vorige week zitten slapen’

Door Arjan Schouten



Een race gehad en Red Bull Racing is al een deceptie rijker. Slaan ze zondag meteen terug?

,,Waarom zou dat na die pech niet kunnen? Oké, aan Mercedes komt even niemand in de kwalificatie. Maar in de race liet Red Bull Racing toch zien dat ze eigenlijk een heel goede raceauto hebben. De strategie was niet verkeerd. En als zelfs je tweede man zonder elektrische problemen nog had kunnen winnen - want in die positie was Alexander Albon absoluut - dan is je tempo in de race ook in orde. Dus ik ben niet zo pessimistisch, hoor. Al zou het me verbazen als Max Verstappen naar pole position rijdt. Maar goed, in de race maken die paar tienden in de kwalificatie niet zoveel uit. En als je wereldkampioen wil worden, moet je ook winnen. Wint Max zondag, dan is er nog niet zoveel aan de hand. De moeilijkheidsfactor is alleen dat niemand weet hoeveel races er nog gereden worden. Stel dat het ophoudt bij tien of elf races..