‘Alsof beest Van der Poel uit een kanon wordt geschoten’

VVV-Venlo zet vertrekken­de Seuntjens uit selectie

19:10 Ralf Seuntjens ontbreekt in de selectie van VVV-Venlo voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen sc Heerenveen. De aanvallende middenvelder is om disciplinaire redenen geschorst. ,,De club heeft het besluit moeten nemen omdat de kernwaarden van VVV, saamhorigheid en respect, in het geding waren’', meldt VVV.