Alterno put moed uit eerste set in verloren finalewedstrijd

,,We hebben laten zien dat we het Sliedrecht moeilijk kunnen maken’’, reageerde Lisanne Baak. De middenspeelster maakte het eigenlijk niet zoveel uit wie er aan de andere kant van het net stond. ,,We hebben de laatste wedstrijden laten zien dat we van iedereen kunnen winnen. Zaten echt een in lekkere serie en spelen heel onbevangen, maar we agressief. Dat kwam heel goed uit in de eerste set.'' Die set ging verrassend en overtuigend naar de ploeg van vertrekkend coach Ali Moghaddasian van Alterno. Die agressiviteit kon in de volgende sets niet worden vastgehouden. De thuisploeg, met onder anderen de Apeldoornse Carlijn Oosterlaken binnen de gelederen, schroefte de druk op de Apeldoornse volleybalsters flink op. ,,Op een of andere manier sluipt er dan onzekerheid in, ik weet niet waarom'', keek Baak terug. ,,Maar zaterdag spelen we thuis, in Apeldoorn. Dan moeten we er gewoon staan. Wij zijn de underdog, hebben eigenlijk niets te verliezen. We gaan ons nu vooral mentaal opladen om zaterdag terug te slaan. Ik denk dat dat wel goed gaat komen.’’ De 23-jarige speelster geniet ondertussen volop van het spelen van finales. ,,Dat is toch geweldig? Had ik niet durven dromen in mijn eerste jaar hier, top toch. We hebben een heel jong team, maar we hebben veel geleerd dit jaar. En spelen op een superhoog niveau. Maar ik wil winnen ook. Dat moet dan maat twee keer in Apeldoorn gebeuren en één keer uit. En heb je ons publiek gehoord? Dat maakte meer herrie dan de mensen van Sliedrecht.’’