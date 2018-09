Altijd wat te halen voor PSV in Camp Nou

Ook de derde keer dat PSV in Camp Nou voetbalt, staat er bij Barcelona een Nederlander aan het roer. Na Michels en Cruijff is Louis van Gaal nu de tegenstander. Opnieuw laat PSV niet met zich sollen. En dat terwijl de ploeg in tweede wedstrijd van de groepsfase van de Champions League al na ruim een half uur met tien man verder moet. Advocaats gok met Chris van der Weerden, die al snel twee keer geel krijgt, pakt namelijk verkeerd uit. Luis Enrique zet Barcelona, met Ruud Hesp en Michael Reiziger in basis, tot twee keer toe op voorsprong. Maar dankzij Phillip Cocu en invaller Peter Møller pakt PSV verdienstelijk een punt. Het is niet genoeg voor de volgende ronde, want de tweede plaats achter Dinamo Kiev betekent in die tijd nog gewoon uitschakeling. Barcelona doet het een stuk slechter en wordt vierde.