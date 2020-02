Alvarado fietst het dubbele aan prijzengeld bij elkaar van Van der Poel

Alvarado is de absolute grootverdiener in het veldrijden. Ze pakte bijna 20.000 euro meer dan de nummer twee, Eli Iserbyt. Uiteraard is dit nog zonder de salarissen, bonussen en startgelden die de veldrijders krijgen.



Alvarado is dé rijzende ster in het vrouwenveldrijden. Samen met Annemarie Worst, ook nog goed voor ruim 100.000 euro prijzengeld, steekt ze er in haar categorie met kop en schouders bovenuit. Alvarado is gewoonweg de vrouwelijke Van der Poel die wél alles reed (en bijna alles won). Dat maakt het verschil.



Van der Poel domineerde het veldrijden, maar alleen als hij ook aan de start stond. Iserbyt fietste veel meer wedstrijden dan de Nederlander en verdiende daarom ook meer prijzengeld. In de ranking, die een totaalbeeld geeft van wat elke renner de voorbije 5,5 maanden in de kampioenschappen, klassementen, afzonderlijke klassementsmanches en losse crossen bij elkaar fietste, volgt Van der Poel pas op plaats vier, na drie Belgen, en zag hij ruim 40.000 euro (bruto) minder op zijn bankrekening belanden dan grootverdiener Iserbyt. Toon Aerts bespeurt er de simpele logica in. ,,Mathieu reed niet alles mee en liet de klassementen varen. Dat heeft onvermijdelijk een financiële impact.”