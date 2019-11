Alvarado ondanks val naar beloftetitel bij EK veldrijden

Alvarado won dit seizoen al vier veldritten bij de elitevrouwen, onder meer de Superprestiges in Ruddervoorde en Gieten. Ze gold dan ook als grootste kandidate voor de Europese titel bij de vrouwen onder 23 jaar. Ze kwam vroeg in de wedstrijd ten val, maar repareerde die misser probleemloos.



Ze had wel bijna de hele race de Britse Anna Kay in haar wiel, maar in de slotfase reed ze alsnog overtuigend weg van Kay, die werd beloond met zilver. De Française Marion Norbert pakte het brons.