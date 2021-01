Alvarado pakt op de valreep wereldbekerzege

Brand was al zeker van de eindzege in de wereldbeker. De renster van Telenet-Baloise Lions had de eerste drie crossen gewonnen. Denise Betsema was in Hulst de sterkste geweest in de vierde cross. In het door corona gehinderde seizoen bestond de wereldbekerreeks slechts uit vijf wedstrijden.

Alvarado was zaterdag ook al de beste in de Flandriencross. De Rotterdamse heeft een trainingskamp achter de rug en lijkt in optimale vorm om volgende week op het WK in Oostende haar wereldtitel te verdedigen. ,,Het was een harde strijd, we hebben het elkaar lastig gemaakt”, keek ze terug. ,,Bergop waren we min of meer gelijkwaardig. Niemand reed daar weg. Bergaf was het technischer, daar was ik wel de beste.”



Alvarado kwam al vroeg op kop, kreeg gezelschap van Betsema en later ook van Brand, terwijl Bakker probeerde aan te klampen. In de slotronde kon de wereldkampioene het verschil maken. Brand moest er alles aan doen om Bakker in een sprint achter zich te houden. ,,Iedereen had een deel van het parcours dat haar het best lag. Ik ben tevreden met mijn tweede plek”, vertelde Brand, die wordt gezien als de grootste uitdager van Alvarado in de strijd om de wereldtitel.



Alvarado zei in ieder geval met een goed gevoel naar Oostende af te reizen, al vormt een corona-uitbraak in de Belgische kustplaats een bedreiging voor het doorgaan van het WK. ,,De vorm is goed, maar ik ben nog niet helemaal waar ik zijn wil.”