Alvarado wint vierde manche Ethias Cross na duel met Betsema

Betsema won de vorige manche in Beringen. Lucinda Brand, zaterdag derde, had de tweede gewonnen. Aniek van Alphen, eveneens Nederlandse, had de reeks geopend met winst in Lokeren.



De gehele top-vijf in Leuven was Nederlands. Achter winnares Alvarado en nummer twee Betsema eindigde Lucinda Brand als derde, voor Annemarie Worst (vierde) en Manon Bakker (vijfde). Fem van Empel (achtste) en Yara Kastelijn (negende) wisten ook in de top-tien te eindigen.



Alvarado (22) won dit seizoen al in Gieten, Ruddervoorde en op het EK in Rosmalen. In Leuven ging het zeker niet probleemloos. ,,Ik had eerder in de cross mijn knie geblesseerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie”, vertelde ze. ,,De pijn valt wel mee, maar ik ga het toch even laten nakijken. Het trekt soms wat.”