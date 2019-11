Alvarado wint wereldbekercross Koksijde voor Nederlandse concurrenten

Passie

In het zand van de duinen van Koksijde waren Alvarado en Brand aan elkaar gewaagd. Pas in de laatste ronde maakte de winnares het verschil. ,,Ik had bedacht dat ik die laatste klim als eerste op moest gaan. Ik wist niet wat er achter me zou gebeuren, maar ik heb gewoon hard doorgetrokken. Lucinda was erg sterk, ik wist dat zij degene was die ik moest kloppen. Ik was eigenlijk al leeg, maar mijn passie om te winnen won het van de vermoeidheid”, vertelde Alvarado, die haar optreden bij Sporza als “best redelijk” omschreef. ,,Het was niet foutloos. Als ik op kop reed ging het goed, maar zo gauw ik in het wiel zat maakte ik foutjes omdat dat voor me soms ook gebeurde.”