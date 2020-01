Alvast de reacties na afloop van WK veldrijden

Tweede dubbelti­tel Babos en Mladenovic in Melbourne

8:39 De Hongaarse Timea Babos en Kristina Mladenovic uit Frankrijk hebben op de Australian Open de dubbeltitel bij de vrouwen gepakt. Het als tweede geplaatste koppel versloeg Hsieh Su-Wei uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova, de nummers 1 van de plaatsingslijst, in de finale met duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Het betekende voor Babos en Mladenovic hun tweede titel in Melbourne, na het succes in 2018.