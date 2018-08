Alves werkt met lach aan herstel, Halep in New York

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Halep op pad in New York

Maandag gaat het hoofdtoernooi van de US Open van start, maar eerst nemen de tennissers en tennissters nog even wat tijd voor wat sightseeing in New York. Simona Halep verloor vorig jaar in de eerste ronde van Maria Sharapova. Maandag zal ze het tegen Kaia Kanepi beter willen doen.

❤️ New York ❤️

Boulter en Swan vermaken zich in New York

Ook de Engelse tennissters Katie Boulter (22) en Katie Swan (19) vermaken zich uitstekend in 'The Big Apple'. Boulter verloor in de kwalificatie van haar landgenote Naomi Broady. Swan strijdt vandaag met de eveneens Engelse Heather Watson om een ticket voor het hoofdtoernooi.

Life is a rollercoaster, enjoy it.Thanks @mondrianparkavenue for being the best hosts ❣️🍎

concrete jungle where dreams are made of 🤩

Dani Alves werkt aan herstel

Dani Alves liep in mei een knieblessure op waardoor hij het WK miste, maar de 35-jarige rechtsback uit Brazilië werkt al een tijdje hard aan zijn herstel om weer van waarde te zijn voor zijn club Paris Saint-Germain. Zoals we inmiddels wel gewend zijn van Alves gaat dat niet allemaal even serieus. Gelukkig kan zijn vriendin Joana Sanz wel om zijn bijzondere oefeningen lachen.

"Vou mostrar pra vocês como motivar seu par" #GoodCrazyMood🤪 #welldonemylove @joanasanz #goodjob🤣

Sampdoria wil Sergio Ramos

In Genua wordt al anderhalve week gerouwd om de slachtoffers van de brugramp, maar bij Sampdoria zijn ze hun gevoel voor humor niet kwijtgeraakt. De Italiaanse kampioen van 1990/1991 wil Sergio Ramos wel inlijven, nadat de captain Sergio Ramos op Twitter toonde dat het blauw met zwart hem uitstekend staat. Klein probleempje voor Sampdoria: de transfermarkt is al gesloten in Italië.

Sampdoria English on Twitter Are you guys sure the transfer window is definitely closed? 😏 @SergioRamos looks great with our colours.

Groenen geniet in Frankfurt

Jackie Groenen (23) is begonnen aan haar vierde seizoenen bij 1. FFC Frankfurt. De middenvelder van de Oranje Leeuwinnen kent de Duitse stad inmiddels op haar duimpje en geniet van de laatste warme zomerdagen.

Summer nights 💃

Ottesen weer in shape

De Deense topzwemster Jeanette Ottesen (30) deed mee aan vier Olympische Spelen en won liefst vijftig internationale medailles, maar de afgelopen twee jaar stonden voor het teken van haar zwangerschap en moederschap. Acht maanden na haar bevalling is Ottesen weer helemaal in shape. Haar nieuwe doel is nu om zich te plaatsen voor het vijfde Olympische Spelen, in Tokio in 2020.

I gave birth 8 months ago and weighed 28kgs more, now I lost dat 💁🏼‍♀️ I'm back and I'm proud 💃🏼 #comebackkid #postbirthbody

Platje geniet in Bali Zoo

Melvin Platje maakt tegenwoordig zijn doelpunt voor Bali United. De 29-jarige goaltjesdief uit Naarden nam vandaag op zijn vrije dag zijn kinderen mee naar Bali Zoo.

Nice day with the kids❤️ Thank you for having us @balizoo 🙏

Memphis met leeuw in Lyon

Memphis Depay is gek op leeuwen, zo weten we sinds hij zijn rug liet tatoeëren. Toen hij in zijn woonplaats Lyon een grote muurschildering van een leeuw zag kon hij een kleine fotoshoot dan ook niet weerstaan.

I know what to do tomorrow! 👉🏽🦁👈🏽#WalkInFaithNotBySight #LionTalk #YKTALK. 📸 @dhrgianluca

Sjakie geniet in goed gezelschap van Ajax

Sjaak Swart was gisteravond een van de 54.000 toeschouwers die genoot van de 3-1 zege van Ajax op Dinamo Kiev. 'Mister Ajax' was met Kenneth Perez, John Heitinga, André Hazes junior, Frank de Boer, John van den Brom en Wesley Sneijder bovendien in goed gezelschap.

Heerlijk avondje Ajax met m'n vrienden. Hebben jullie ook zo genoten van Ajax en de sfeer in het stadion?

Volledig scherm Sjaak Swart was in goed gezelschap bij Ajax - Dinamo Kiev. © Instagram.com/sjaak.swart