Amazone Roxana uit Schuinesloot naar ziekenhuis na val: ‘Ze vlogen gewoon over de kop’

Het incident gebeurde op een meter of 25 voor de finish. Graman kwam bij de val onder haar paard terecht. De amazone is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Haar paard Forever bleef ongedeerd.

Graman reed een vrijwel vlekkeloze crosscountry, maar op de laatste hindernis ging het mis. ,,Ik stond toevallig bij die hindernis en zag het voor mijn ogen gebeuren’’, zegt Serita Vossen, de assistente van de amazone. ,,De linkerknie van het paard bleef haken en ze vlogen gewoon over de kop. Roxana kreeg het volle gewicht van Forever, circa 600 kilo, op haar. En het duurde zeker vijf seconden voordat hij weer overeind kon komen.’’

Gevaarlijk

Voor Graman gold dat niet. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, weet Vossen niet. ,,Ze was wel bij kennis toen ze de ambulance in ging, maar meer kan ik er momenteel echt niet over zeggen.’’ De assistente heeft zelf zo haar gedachten over de veiligheid van die hindernis. ,,Gevaarlijk. Misschien wel te gevaarlijk. Ze was niet ook de enige die het overkwam hè!’’

Paard is van slag

Voordat Graman startte, strandden ook de Belgische amazone Tine Magnus en de Italiaan Giovanni Ugolotti met hun paard bij de laatste horde.

Volgens Vossen is Flip ‘geschrokken en van slag’ door de gebeurtenissen. ,,Die twee kennen elkaar door en door, hij weet echt wel dat er iets niet goed ging.’’

Debutant

Extra cru is dat de amazone uit Schuinesloot voor het eerst meedeed aan een van de grootste paardentopsportevenementen van Nederland. Ze hoopt met schimmel Forever (die ze zelf meestal Flip noemt) door te groeien naar het hoogste niveau. ,,Een vijfsterrencross zou ik met Flip durven rijden, maar qua dressuur heb ik er nog niets te zoeken. Dan moet ik in een viersterrenwedstrijd, zoals in Boekelo, dressuurscores van rond de zeventig procent rijden‘‘’, zei ze in aanloop naar de wedstrijd.

Graman geeft dertig uur les per week in haar stal in Schuinesloot en heeft vijf paarden voor (internationale) wedstrijden. Als kind al wilde ze het maken in de paardensport.

