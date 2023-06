Amerikaanse bokser Jake Paul (vriend Jutta Leerdam) kondigt Netflix-docu aan met pikante foto

,,Mijn leven is te zien sinds ik 16 was, maar mijn verhaal is nooit verteld", schrijft Jake Paul bij een pikante foto, waarbij hij alleen twee bokshandschoenen draagt. Untold is vanaf dinsdag 1 augustus te zien op Netflix.



Het maakt deel uit van de reeks van Untold-documentaires die Netflix sinds 2021 produceert en uitzendt op het streamingplatform. Eerdere hits waren ‘Untold: Malice at the Palace’ over een grote knokpartij in de NBA in 2004, ‘Untold: Breaking Point’ met tennisser Mardy Fish en ‘Untold: Caitlyn Jenner’.

Gevecht met UFC-legende Nate Diaz

De documentaire zal terugblikken op de opkomst van Jake Paul als bokser en fenomeen op social media, maar ook dienen als opwarmertje voor zijn gevecht met UFC-legende Nate Diaz. Op zaterdag 5 augustus staan de twee kemphanen tegenover elkaar in de boksring in Dallas. Paul hoopt in Texas terug te slaan nadat hij eind februari tegen Tommy Fury voor het eerst een bokspartij verloor. Op een persconferentie gaf de ‘The Problem Child’ vorige maand nog eens aan hoe hoog de inzet is. ,,Ik heb net een gevecht verloren. Als Nate Diaz mij nu verslaat, waar sta ik dan? Wij zijn twee boksers die niet kunnen én willen verliezen. Het is oorlog en ik ben er klaar voor”, zei Paul tegen de Amerikaanse pers. ,,Ik barst meer dan ooit van wraak, ambitie en honger. Ik heb veel te bewijzen en koester enorm veel wrok. De partij is echt alles of niets voor mij.”

Jutta Leerdam reageerde met een hartje en de opmerking ‘Unstoppable’ op de aankondiging van haar vriend op Instagram, waar Paul ruim 23 miljoen volgers heeft. Leerdam heeft zelfs inmiddels 4,2 miljoen volgers en ook veel buitenlandse fans, nadat ze begin april op het social media-platform hun relatie naar buiten brachten.

Jake Paul staat al jaren te boek als een ‘probleemkind’ en de 26-jarige Amerikaan heeft al veel relaties achter de rug, voornamelijk met bekende modellen. De relatie met Paul kwam Leerdam dan ook op veel reacties te staan. „Ik ben heel erg verliefd en zit echt op een roze wolk. Vooral mannen delen hun mening via Instagram. Hij heeft zichzelf natuurlijk wel op een bepaalde manier neergezet online. Maar hij is superlief en geen badboy", zei Leerdam onlangs toen ze te gast was bij College Tour. ,,Er zijn mannen die denken dat ik van hen ben. Dat vind ik wel eng. Dan kunnen ze makkelijk op Jake haten. Ik heb nog nooit een jongen gehad die zo veel respect voor mij heeft.’’