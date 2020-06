Amerikaanse honkballers stemmen in met doorgaan seizoen

De MLB sprak in een verklaring zijn teleurstelling uit over de afwijzing van het voorstel. ,,Het raamwerk bood de MLB en zijn spelers de gelegenheid om samen de moeilijkheden en uitdagingen van de coronapandemie het hoofd te bieden. Het gaf onze fans de kans een ​​opwindend nieuw wedstrijdformat te zien. En het bood spelers aanzienlijke voordelen.”

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen, maar door de coronacrisis is er nog geen bal geslagen. De MLB heeft de spelersvakbond nu gevraagd of de honkballers in staat zijn zich voor 1 juli te melden voor een trainingskamp en of ze akkoord zijn met de coronaprotocollen die zijn opgesteld om het seizoen gezond en veilig te kunnen beginnen. De financiële voorwaarden uit het laatste salarisvoorstel zijn niet meer van toepassing.